Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна Крестителя

20 января церковь отмечает день Иоанна Крестителя. С этого дня принято свататься и жениться.

Люди верили, что Иоанн Креститель покровительствует сельскому хозяйству, а еще способен снимать головную боль. Поэтому приметы на 20 января очень почитаются в народе.

Утро принято начинать с того, что нужно выпить стакан святой крещенской воды натощак. Это нужно для того, чтобы весь год быть здоровым и чтобы все болезни обходили стороной и не могли прицепиться.

Считается, что Иоанн Креститель благословляет все союзы. С сегодняшнего дня все начинают свататься, просить руки и сердца, признаваться в любви, проводить помолвки, жениться, венчаться.

Приметы на 20 января говорят, что союз влюбленных, заключенный сегодня, скрепляется ангелами на небесах, и потому он никогда не распадется, а любовь двух душ будет вечно их объединять.

Что нельзя делать 20 января на день Иоанна Крестителя

Нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.

Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

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Приметы 20 января на день Иоанна Крестителя

Если сегодня идет снег или метель, то будет такая же снежная погода до самой Масленицы.

Если с сегодняшнего дня морозы продержаться целую неделю, то сразу после них будет весенняя оттепель.

Ясно и сухо 20 января — лето будет засушливым, без дождей.

Если на рассвете перед завтраком выпить стакан освященной воды, то весь год болеть не будешь.

Умоешься крещенским снегом — молодость сохранишь надолго.

Если сегодня происходит сватовство или свадьба, невеста должна выпить бокал красного вина — тогда ее семейная жизнь будет легкой, обеспеченной и счастливой.

Увидеть сегодня мышь — к скорой беременности.

Если незамужняя девушка или холостой парень сегодня никак не могут насытиться едой, значит, кто-то по ним сильно тоскует.

Умываться в день Иоанна Крестителя — стать вскоре обманутым.

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По материалам: Подробности