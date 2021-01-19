Общество

После локдауна студенты вернутся на обучение – МОН

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После локдауна студенты вернутся на обучение - МОН

После 24 января студенты профессионально-технического, профессионального и высшего образования должны продолжить обучение в очном или смешанном формате. Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшим и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном или очном формате", – отметил Сергей Шкарлет.

Он отметил, что учебные заведения будут самостоятельно одобрять решения относительно сроков и форм обучения после завершения мероприятий усиленного карантина.

"Учреждения высшего образования, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", – добавил министр.

По его словам, ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с соблюдением карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что украинцам хотят запретить работать на выходных.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 секунд ago
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