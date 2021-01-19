Крещение-2021: как украинцы в мороз окунались в проруби (фото, видео)

Во вторник, 19 января, в Украине отмечают большой христианский праздник – Крещение Господне. Одной из главных традиций праздника является купание в проруби.

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В этом году из-за пандемии коронавируса массовых купаний не предусматривает локдаун. К тому же, на Крещение по всей стране синоптики прогнозировали сильные морозы. Однако некоторые верующие все же решились окунуться в проруби не смотря ни на что. Соответствующие фото и видео украинцы массово публикуют в соцсетях.

Так украинцы окунались в проруби в Киеве.





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А в Харькове люди начали окунаться в проруби еще в ночь перед Крещением. Примечательно, что окунались даже дети, передает "Обозреватель".

Фото с массовых крещенских купаний в Харькове опубликовали местные Telegram-каналы.

В Одессе празднуют Крещение на берегу моря.

В Ривне на Крещение верующие пришли к Покровскому собору, где священнослужители освящали воду, сообщает "Радио Трек".

Ранее мы писали о том, что нельзя делать на Крещение 19 января.

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По материалам: Подробности