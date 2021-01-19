«Желтое» предупреждение: на Закарпатье ожидается значительный снег, в Карпатах — сильный ветер
20января наЗакарпатье ожидается значительный снег, вКарпатах— порывы ветра до15-20м/с, метели (первый уровень опасности, «желтый»).
©Юрий Шевченко
Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.
Всвязи соснегопадом иметелями ввысокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).
При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo