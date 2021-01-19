Изменение климата постепенно сдвигает пояс тропических ливней – исследование

Вближайшие десятилетия изменения климата вызовут смещение пояса тропических дождей, Мадагаскар июжная часть Индии окажутся вчисле наиболее пострадавших областей, сообщает The Independent.

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Ученые изКалифорнийского университета вИрвине (UCI) считают, что погода повсему миру существенно изменится помере потепления, водних районах усилится засуха, вдругих возрастет частота наводнений.

Дождевой пояс внекоторых частях Восточного полушария сместится насевер, авЗападном полушарии будет двигаться наюг.

Исследование показало, что смещение дождевого пояса над Восточной Африкой иИндийским океаном усилит засуху вюго-восточной части Африки инаМадагаскаре, атакже приведет кразрушительным наводнениям наюге Индии.

Движение наюгдождевого пояса над восточной частью Тихого иАтлантического океанов усилит засуху вЦентральной Америке.

Изменения затронут почти две трети земного шара, это окажет воздействие надоступность воды ипроизводство продуктов питания навсей планете.

Глобальное потепление заставляет атмосферу нагреваться по-разному вразличных частях планеты. ВАзии таяние ледников вГималаях ипотеря снежного покрова всеверных районах приведет ктому, что атмосфера будет нагреваться быстрее, чем вдругих регионах.

Ослабление течения Гольфстрим иглубоководных течений вСеверной Атлантике будет иметь противоположный эффект, сдвигая пояса тропических дождей вЗападном полушарии наюг.

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По материалам: Gismeteo