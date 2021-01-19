Германия и Австрия переходят на респираторы

Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. Об этом сообщает Bild.

Решение об обязательном ношении респираторов в масштабах ФРГ может быть принято на заседании правительства во вторник, 19 января. На нем канцлер Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель сдерживание распространение коронавируса.

Рассматриваются возможность введения общенационального комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта и полный перевод, где это возможно, работников предприятий на "удаленку". По данным Bild, это маловероятно, поскольку мнения членов правительства разделись пополам.

С 18 января ношение профессиональных респираторов FFP2 является обязательным в магазинах и общественном транспорте Баварии. Против этого выступает мэр Берлина Майкл Мюллер.

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С 16 декабря в германии действуют жесткие карантинные ограничения. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других, где продают жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Вместе с тем власти федеральных земель могут индивидуально принимать решения по комендантскому часу в зависимости от динамики заболеваемости.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рекомендовал гражданам перейти на профессиональные респираторные маски класса FFP2 вместо обычных медицинских масок.

Как сообщали "Подробности", на территории ФРГ зафиксировали 35 новых случаев коронавируса, штамм которого ранее был неизвестен и не изучался наукой. Новая мутация COVID-19 отличается от найденных в Великобритании и ЮАР.

По материалам: Подробности