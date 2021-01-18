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Приметы на 19 января: что нельзя делать на Крещение Господне

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Приметы на 19 января: что нельзя делать на Крещение Господне

19 января отмечается важный христианский праздник — Крещение Господне. Праздник Крещения Господня — пятый в списке двунадесятых. Каждый год верующие отмечают его 19 января. 

Крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника. Зачастую они связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что Крещенская вода — источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать воду и купаться в проруби даже в самый лютый мороз. 

Что нельзя делать на Крещение 19 января 

  • Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.
  • В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.
  • Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи — грешно.
  • Согласно поверьям, слезы в этот день — плохая примета. Кто плачет в Крещение — тому весь год плакать.
  • В этот день не рекомендуется работать.

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Приметы на Крещение 19 января 

  • Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла — жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба.
  • Если в Сочельник луна полная — это к весеннему половодью. Если же Новолуние — ближайший месяц сохранится крещенская погода.
  • Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.
  • Пасмурно и холодно ночью — жди в этом году богатого урожая.
  • Бесснежное Крещение — к плохому урожаю.
  • Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.
  • Днем падает снег — в этом году уродятся хлеба.
  • Солнечный крещенский день — к жаркому лету.

Что можно делать на Крещение 19 января 

  • Крещение — большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.
  • Одна из главных традиций — набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.
  • Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой — им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.
  • В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна — чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее — пришло.
  • Добрая примета — сделать предложение в этот день или свататься. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. 

Также предлагаем вам узнать, что нельзя делать в Крещенский Сочельник. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
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