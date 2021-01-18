Приметы на 19 января: что нельзя делать на Крещение Господне

19 января отмечается важный христианский праздник — Крещение Господне. Праздник Крещения Господня — пятый в списке двунадесятых. Каждый год верующие отмечают его 19 января.

Крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника. Зачастую они связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что Крещенская вода — источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать воду и купаться в проруби даже в самый лютый мороз.

Что нельзя делать на Крещение 19 января

Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.

В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.

Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи — грешно.

Согласно поверьям, слезы в этот день — плохая примета. Кто плачет в Крещение — тому весь год плакать.

В этот день не рекомендуется работать.

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Приметы на Крещение 19 января

Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла — жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба.

Если в Сочельник луна полная — это к весеннему половодью. Если же Новолуние — ближайший месяц сохранится крещенская погода.

Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.

Пасмурно и холодно ночью — жди в этом году богатого урожая.

Бесснежное Крещение — к плохому урожаю.

Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.

Днем падает снег — в этом году уродятся хлеба.

Солнечный крещенский день — к жаркому лету.

Что можно делать на Крещение 19 января

Крещение — большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.

Одна из главных традиций — набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.

Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой — им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.

В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна — чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее — пришло.

Добрая примета — сделать предложение в этот день или свататься. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах.

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По материалам: Подробности