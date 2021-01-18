Общество

Погода в Киеве 19 января: ночью до −21 °С, утром – небольшой снег

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Вовторник, 19января, вКиеве сохранится сильный холод, при этом будет пасмурно, утром возможен небольшой снег.

Погода в Киеве 19 января: ночью до −21 °С, утром - небольшой снег

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −21…−15 °С.

Ветер западный, северо-западный, 3-5м/с.

Атмосферное давление составит 750мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:48, азайдет в16:29. Долгота дня составит 8ч 41мин.

Втечение суток— небольшие геомагнитные возмущения.

Погода в Киеве 19 января: ночью до −21 °С, утром - небольшой снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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