Общество
Погода в Киеве 19 января: ночью до −21 °С, утром – небольшой снег
Вовторник, 19января, вКиеве сохранится сильный холод, при этом будет пасмурно, утром возможен небольшой снег.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −21…−15 °С.
Ветер западный, северо-западный, 3-5м/с.
Атмосферное давление составит 750мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:48, азайдет в16:29. Долгота дня составит 8ч 41мин.
Втечение суток— небольшие геомагнитные возмущения.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo