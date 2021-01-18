Общество

Крещение-2021: традиции и обряды праздника

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Крещение-2021: традиции и обряды праздника

Во вторник, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Это – один из главных 12 христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские святки.

"Подробности" расскажут вам о традициях и обрядах празднования великого дня.

Празднование Крещения Господня начинается уже 18 января вечером. В это время в храмах правят службы и освящают воду верующих. В Крещенский сочельник готовится голодная кутья, а семья собирается за праздничным столом с появлением на небе первой звезды.

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19 января также освящают воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин кропит всех членов семьи, дом, другие здания, двор, колодцы и домашних животных. Верующие используют ее в течение всего года как лекарство на случай болезни. Девушки же старались умыться крещенской водой, чтобы сохранить красоту.

Освящение воды происходит не только в церкви, но и на берегах рек, ручьев, озер. Для этого еще накануне делают во льду прорубь в форме креста. А вырубленный большой крест устанавливают вертикально рядом с прорубью. 

После службы священник окунает в прорубь крест, таким образом освящая воду. Там же на водоемах проходят крещенские купания. Погружение в проруби символизирует очищение от грехов – люди верят, что вода на Крещение приобретает целебные свойства.

Читайте также что можно и что нельзя делать в Крещение.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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