Общество

Жителей Украины предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

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Умеренная снеголавинная опасность (2уровень) ожидается 18-19 января ввысокогорье ивгорах Ивано-Франковской иЗакарпатской областей.

Жителей Украины предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

© @lavyny.official ·

Посостоянию на08:00на станции Пожежевская высота снежного покрова составила 44-92см, настанции Плай— 35-60см, наснеголавинном посту Драгобрат— 61см. Температура воздуха вгорах колеблется впределах −17,6…−15,6 °С.

При 2уровне опасности сход лавин возможен при дополнительных нагрузках, восновном накрутых склонах.

Туристам необходимо быть внимательными иострожными вгорах.

Жителей Украины предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

© @lavyny.official

По материалам: Gismeteo

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