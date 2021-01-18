Общество
Жителей Украины предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
Умеренная снеголавинная опасность (2уровень) ожидается 18-19 января ввысокогорье ивгорах Ивано-Франковской иЗакарпатской областей.
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Посостоянию на08:00на станции Пожежевская высота снежного покрова составила 44-92см, настанции Плай— 35-60см, наснеголавинном посту Драгобрат— 61см. Температура воздуха вгорах колеблется впределах −17,6…−15,6 °С.
При 2уровне опасности сход лавин возможен при дополнительных нагрузках, восновном накрутых склонах.
Туристам необходимо быть внимательными иострожными вгорах.
© @lavyny.official
По материалам: Gismeteo