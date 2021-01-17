Общество

“Укрзализныця” упростит посадку пассажиров в вагон

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"Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон

 

"Укрзализныця" упростит требования к необходимым для посадки пассажиров в вагон документам. При этом провоз багажа будут контролировать сильнее.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

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Он отметил, что решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.

"Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", – сказал он.

По словам Жмака, осуществление контроля за перевозкой багажа входит в обязанности проводника. Также за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

"Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб", – подытожил глава "Укрзализныци".

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта, которые после карантина будут обслуживать международные маршруты.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
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