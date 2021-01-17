Общество
В горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность
Ввоскресенье ипонедельник, 17и18января, из-за существенного понижения температуры воздуха навысокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень). Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком.
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Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего сбольшой высоты.
Старайтесь невыходить иневыезжать вгорные районы водиночку, неотправляйтесь понезнакомому маршруту, планируйте передвижения так, чтобы добраться доместа назначения засветло.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo