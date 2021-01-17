Сингапур ужесточает правила въезда в страну
В Сингапуре ужесточат правила въезда в страну из-за появления новых штаммов коронавируса. Соответствующее решение приняли власти республики, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Сингапура.
"Мы введем дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну", – говорится в сообщении.
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Так, с 23:59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID по прибытии в страну.
Кроме того, с 23:59 31 января прибывающие в республику должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не менее 22,6 тыс. долларов.
При этом ранее введенные правила въезда также сохраняются.
Отмечается, что власти пошли на такие меры в связи с появлением новых штаммов коронавируса и ухудшением ситуации с пандемией в мире.
Ранее сообщалось, что власти Сингапура будут платить гражданам за ведение здорового образа жизни с помощью Apple Watch. Приложение предлагает пользователям еженедельные простые физические упражнения. За выполнение заданий пользователь будет получать баллы и ваучеры.
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По материалам: Подробности