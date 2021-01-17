Сфера обслуживания перешла на украинский язык: кого и как будут штрафовать

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В Украине с 16 января вся сфера обслуживания перешла на украинский язык. Обращаться к клиентам в кафе, ресторанах, магазинах, на заправках, в банках должны на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента. При этом, нарушителей будут наказывать штрафом.

О новых правилах сообщает в своем Telegram-канале министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Изменения прежде всего касаются субъектов хозяйствования, а не всех граждан страны, то есть магазинов, кафе, аптек, заправок и других предприятий, в частности, интернет-магазинов и каталогов. Также на украинском языке должна предоставляться информация об услугах. Например, в меню на билетах, ценниках, маркировках", — отметил министр.

Ткаченко объяснил, что нововведения касаются не граждан, которые могут общаться в общественных заведениях на любом языке. В качестве примера он назвал ситуацию, когда в магазине продавец должен обратиться именно на украинском языке, если покупатель продолжает разговор, например, на русском, общение со стороны продавца может продолжаться на языке, более удобном покупателю.

"О штрафах. Они не касаются граждан и никоим образом не могут применяться к посетителям и клиентам. Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их сотрудники откажутся общаться на украинском языке", — пояснил Ткаченко.

По словам Ткаченко, сначала после фиксации нарушения будет вынесено предупреждение, которое должно быть исправлено в течение года. Только после этого будут накладываться штрафы.

"Но не факт, что нарушение подтвердится и штраф применят. Потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Цель этих изменений — внедрить в Украине культуру общения на государственном языке. Речь идет прежде всего об уважении друг к другу и государству", — добавил Александр Ткаченко.

Ранее "Подробности" писали о том, кого коснется украинизация с 16 января и как защитить свои права.

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По материалам: Подробности