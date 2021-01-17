Приметы на 18 января: что нельзя делать на Крещенский Сочельник

18 января отмечается Крещенский Сочельник, или Голодная кутья. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост.

Крещенский Сочельник 2021 – это вечер-приготовление перед большим православным праздником Богоявления Господнего. В этот день принято освящать воду в церкви. По традиции, хозяйки готовит постный ужин, такой, как и на первый сочельник.

Считается, что освященная в этот праздник вода не портится и помогает от всех болезней и невзгод. Храбрецы окунаются в освященную прорубь, чтобы не болеть в течении года и смыть с себя грехи.

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Что нельзя делать 18 января на Крещенский Сочельник

ругаться;

обманывать;

ссориться и сквернословить;

принимать пищу, так как 18 января верующие соблюдают строгий однодневный пост.

совершать любую работу: шить, вязать, ремонтировать, стирать, убирать, гладить.

Что нужно сделать 18 января в Крещенский Сочельник

По поверью, снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни.

Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер – будет привлекать внимание мужчин.

Чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский сочельник искупаться в бане.

Хозяин дома перед святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Такой ритуал убережет дом от неприятностей.

Приметы на 18 января в Крещенский Сочельник

Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

На Крещенский вечер идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур.

На деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда.

Если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо размножаться.

Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.

Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

Сильный южный ветер – к дождливому лету.

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По материалам: Подробности