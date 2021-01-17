Маскировали под бижутерию: в Винницу из Индии по почте отправили 23 бриллианта (фото)
Киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии почтой. В декларации говорилось, что это обычная бижутерия. Об этом сообщили в Telegram Государственной таможенной службы.
В декларации было указано, что это декоративные камни, которые стоят 2 500 индийских рупий, то есть 960 гривен.
"На самом деле в 2 полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветных прозрачных камушка, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты", – говорят таможенники.
В таможне напомнили, что украинское законодательство предусматривает письменное декларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
А поскольку в декларации точных данных не было, драгоценные камни изъяли.
Окончательную характеристику камней предоставит экспертиза. Таможенники составили протокол по одной из статей Таможенного кодекса. Она предусматривает конфискацию всего такого товара.
Напомним, ранее в Борисполе задержали женщин с бриллиантами на 17 миллионов, они пытались провезти из-за границы партию бриллиантов.
Ранее мы писали, что киевские таможенники нашли в посылке ритуальный меч. Отправитель в таможенной декларации назвал его сувениром.
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По материалам: Подробности