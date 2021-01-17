Маскировали под бижутерию: в Винницу из Индии по почте отправили 23 бриллианта (фото)

Киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии почтой. В декларации говорилось, что это обычная бижутерия. Об этом сообщили в Telegram Государственной таможенной службы.

В декларации было указано, что это декоративные камни, которые стоят 2 500 индийских рупий, то есть 960 гривен.

"На самом деле в 2 полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветных прозрачных камушка, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты", – говорят таможенники.

В таможне напомнили, что украинское законодательство предусматривает письменное декларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

А поскольку в декларации точных данных не было, драгоценные камни изъяли.

Окончательную характеристику камней предоставит экспертиза. Таможенники составили протокол по одной из статей Таможенного кодекса. Она предусматривает конфискацию всего такого товара.

Напомним, ранее в Борисполе задержали женщин с бриллиантами на 17 миллионов, они пытались провезти из-за границы партию бриллиантов.

Ранее мы писали, что киевские таможенники нашли в посылке ритуальный меч. Отправитель в таможенной декларации назвал его сувениром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности