Общество

Маскировали под бижутерию: в Винницу из Индии по почте отправили 23 бриллианта (фото)

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Маскировали под бижутерию: в Винницу из Индии по почте отправили 23 бриллианта (фото)

Киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии почтой. В декларации говорилось, что это обычная бижутерия. Об этом сообщили в Telegram Государственной таможенной службы.

В декларации было указано, что это декоративные камни, которые стоят 2 500 индийских рупий, то есть 960 гривен.

"На самом деле в 2 полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветных прозрачных камушка, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты", – говорят таможенники.

В таможне напомнили, что украинское законодательство предусматривает письменное декларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

А поскольку в декларации точных данных не было, драгоценные камни изъяли.

Окончательную характеристику камней предоставит экспертиза. Таможенники составили протокол по одной из статей Таможенного кодекса. Она предусматривает конфискацию всего такого товара.

Маскировали под бижутерию: в Винницу из Индии по почте отправили 23 бриллианта (фото)

Напомним, ранее в Борисполе задержали женщин с бриллиантами на 17 миллионов, они пытались провезти из-за границы партию бриллиантов.

Ранее мы писали, что киевские таможенники нашли в посылке ритуальный меч. Отправитель в таможенной декларации назвал его сувениром.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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