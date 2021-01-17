Общество

Жителей Украины предупреждают о гололедице и сильном похолодании

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15-16 января надорогах Украины ожидается гололедица (Iуровень опасности, «желтый»). Водителей просят быть внимательными иосторожными, придерживаться скоростного режима, дистанции иизбегать опасных маневров.

Жителей Украины предупреждают о гололедице и сильном похолодании

©pixabay.com

Напомним, 15-16 января вУкраине ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−12 °С, местами всеверных областях до−21°С, днем до−16…−10 °С. 17-18 января холодная погода сохранится.

ВКиеве 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−13 °С, днем до−15…−11 °Ссудержанием холодной погоды 17-18января.

ВКиевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−13 °С, местами до−21°С, днем до−16…−11 °С, 17-18 января холодная погода сохранится.

Жителей Украины предупреждают о гололедице и сильном похолодании

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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