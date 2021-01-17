Жителей Украины предупреждают о гололедице и сильном похолодании
15-16 января надорогах Украины ожидается гололедица (Iуровень опасности, «желтый»). Водителей просят быть внимательными иосторожными, придерживаться скоростного режима, дистанции иизбегать опасных маневров.
©pixabay.com
Напомним, 15-16 января вУкраине ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−12 °С, местами всеверных областях до−21°С, днем до−16…−10 °С. 17-18 января холодная погода сохранится.
ВКиеве 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−13 °С, днем до−15…−11 °Ссудержанием холодной погоды 17-18января.
ВКиевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−13 °С, местами до−21°С, днем до−16…−11 °С, 17-18 января холодная погода сохранится.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo