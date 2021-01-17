Общество

18 января в Украине удержатся сильные холода, местами выпадет снег

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Впонедельник, 18января, вУкраине сохранится морозная погода, прогнозируется переменная облачность, взападных ивосточных областях, атакже вЖитомирской, Сумской, Николаевской иОдесской областях пройдет снег.

18 января в Украине удержатся сильные холода, местами выпадет снег

©pixabay.com

Вцентральных частях страны надорогах будет наблюдаться гололедица.

Ветер северо-западный, 2-7м/с, назападе ожидается усиление ветра спорывами до12м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −23…−18 °С, днем температура воздуха составит −16…−13 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −24…−19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −14…−7 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−21…−16 °С, днем температура воздуха поднимется до−12…−11 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −21…−14 °С, днем воздух прогреется до−11…−6 °С.

18 января в Украине удержатся сильные холода, местами выпадет снег

©pikist.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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