Общество

Погода в Украине 17 января: морозно, местами пройдет снег

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Ввоскресенье, 17января, вУкраине удержатся сильные морозы, ожидается переменная облачность, взападных ивосточных областях, атакже вотдельных районах наюге пройдет снег, вДонецкой области ожидаются снегопады.

Погода в Украине 17 января: морозно, местами пройдет снег

©pixabay.com

Всеверных частях страны надорогах сохранится гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 2-8м/с, наюге прогнозируется усиление ветра спорывами до14м/с.

Назападе температура воздуха ночью составит −19…−13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −12…−3 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −25…−18 °С, днем температура воздуха составит −17…−12 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−25…−16 °С, днем температура воздуха поднимется до−14…−12 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −20…−12 °С, днем воздух прогреется до−17…−6 °С.

Погода в Украине 17 января: морозно, местами пройдет снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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