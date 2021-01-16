Погода в Украине 17 января: морозно, местами пройдет снег
Ввоскресенье, 17января, вУкраине удержатся сильные морозы, ожидается переменная облачность, взападных ивосточных областях, атакже вотдельных районах наюге пройдет снег, вДонецкой области ожидаются снегопады.
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Всеверных частях страны надорогах сохранится гололедица.
Ветер северный, северо-западный, 2-8м/с, наюге прогнозируется усиление ветра спорывами до14м/с.
Назападе температура воздуха ночью составит −19…−13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −12…−3 °С.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −25…−18 °С, днем температура воздуха составит −17…−12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−25…−16 °С, днем температура воздуха поднимется до−14…−12 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −20…−12 °С, днем воздух прогреется до−17…−6 °С.
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По материалам: Gismeteo