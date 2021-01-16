Общество
Погода в Киеве 16 января: ночью ударит мороз до −17 °С
Всубботу, 16января, вКиеве продолжится снижение температуры, при этом ожидается переменная облачность без существенных осадков.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −17…−13 °С.
Ветер северо-западный, 4-9м/с.
Атмосферное давление составит 746мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:51, азайдет в16:24. Долгота дня составит 8ч 33мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo