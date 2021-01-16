Общество

Погода в Киеве 16 января: ночью ударит мороз до −17 °С

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Всубботу, 16января, вКиеве продолжится снижение температуры, при этом ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Погода в Киеве 16 января: ночью ударит мороз до −17 °С

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −17…−13 °С.

Ветер северо-западный, 4-9м/с.

Атмосферное давление составит 746мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:51, азайдет в16:24. Долгота дня составит 8ч 33мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 16 января: ночью ударит мороз до −17 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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