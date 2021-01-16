Крещение 2021: что обязательно нужно сделать 19 января

Крещение Господне – великий христианский праздник, установленный в честь крещения Сына Божьего Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Дата праздника из года в год не меняется – его традиционно отмечают 19 января. В ночь на 19 января принято загадывать желания.

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На Крещение верующие посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. Также люди приносят святую воду из церкви домой, чтобы окропить ею углы комнаты и уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.

Крещенское утро принято начинать с питья освященной воды. Пост 19 января не держат. В этот день семья снова собирается за праздничным столом.

Поскольку Крещение завершает рождественские праздники, в этот день принято убирать все новогодние украшения и атрибуты.

Также в этот день нужно убрать сено, которое клали под скатерть на Рождество, и отдать его домашним животным.

Основной традицией праздника является купание в проруби. Верующие считают, что так они смывают из себя грехи, а также могут получить крепкое здоровье на целый год.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать 19 января.

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По материалам: Подробности