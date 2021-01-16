Азербайджан начал еще одну “войну” с Арменией

Азербайджан подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о нарушении прав и свобод граждан, пострадавших в результате военной агрессии Армении. Об этом сообщает Azertag.

Сообщается, что заявление о нарушении прав и свобод было составлено с распоряжением главы государства Ильхама Алиева.



Для подготовки заявления в ЕСПЧ были привлечены известные в мире международного права эксперты и ведущие правоведы страны.

В своем обращении Азербайджан поднял вопрос:

нарушения права на жизнь,

уважения частной и семейной жизни и свободы вероисповедания,

применения пыток и жестокого обращения,

собственности и свободного передвижения в течение 30 лет, пока длилась оккупация Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана.

Более того, официальный Баку выдвинул доказательства того, что почти 3900 граждан Азербайджана пропали без вести и Армения не предприняла никаких действий для расследования участи этих лиц.

В заявлении сказано, что граждане Азербайджана были лишены права вернуться в свои дома после того, как Армения разместила большое количество мин на оккупированных территориях, и уничтожила населенные пункты.



Направляя свое обращение в ЕСПЧ Азербайджан требует, чтобы Армения приняла необходимые меры для восстановления нарушенных прав азербайджанских граждан.

Напомним, 1 декабря Азербайджан взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.

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По материалам: Подробности