Приметы на 15 января: что нельзя делать

15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. С этого дня – дни становятся длиннее, а морозы усиливаются. В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием.

Люди считали святого Сильвестра покровителем кур. Поэтому 15 января люди наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу. Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.

Серафиму Саровскому молились об избавлении от болезней ног. В церкви заказывали молебен и читали специальную молитву.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти.

Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы.

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Приметы на 15 января

Луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода.

Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.

Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.

Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.

Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

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По материалам: Подробности