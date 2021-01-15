Приметы на 15 января: что нельзя делать
15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. С этого дня – дни становятся длиннее, а морозы усиливаются. В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием.
Люди считали святого Сильвестра покровителем кур. Поэтому 15 января люди наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу. Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.
Серафиму Саровскому молились об избавлении от болезней ног. В церкви заказывали молебен и читали специальную молитву.
Что нельзя делать 15 января
- Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти.
- Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы.
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Приметы на 15 января
- Луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода.
- Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.
- Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.
- Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.
- Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.
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По материалам: Подробности