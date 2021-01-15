Общество

Приметы на 15 января: что нельзя делать

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Приметы на 15 января: что нельзя делать

15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. С этого дня – дни становятся длиннее, а морозы усиливаются. В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием.

Люди считали святого Сильвестра покровителем кур. Поэтому 15 января люди наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу. Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.

Серафиму Саровскому молились об избавлении от болезней ног. В церкви заказывали молебен и читали специальную молитву.

Что нельзя делать 15 января 

  • Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти.
  • Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы.

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Приметы на 15 января

  • Луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода.
  • Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.
  • Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.
  • Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.
  • Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

Также предлагаем вам узнать, приметы на Крещение, и что нельзя делать 19 января. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
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