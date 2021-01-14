Общество

Украину накроет снег: погода на 14 января

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Украину накроет снег: погода на 14 января

В западных и центральных областях в четверг днем температура воздуха составит до 2 градуса ниже нуля. По прогнозу, ожидается небольшой снег.

В северных областях – малооблачно, ожидается снег. 14 января температура воздуха днем составит до -4 градусов. Ночью мороз до -8 по Цельсию.

В восточных регионах осадки отступят. Столбики термометров днем опустятся от -4, ночью – до 6 градусов ниже нуля.

На юге днем температура составит до +2 градуса, ночная температура в пределах – 3-5 ниже нуля. По прогнозу, без осадков.

Также узнайте, что ждет вас с 11 по 17 января в гороскопе для каждого знака зодиака. 

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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