Второй побег за сутки: из колонии под Николаевом сбежали рецидивисты (фото)

Из Казанковской исправительной колонии №93 под Николаевом 13 января сбежали двое заключенных. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на администрацию учреждения.

Осужденные сбежали из отделения социальной реабилитации воспользовавшись непогодой, их побег обнаружили около 8:00 утра.

В Николаевской области прошел снег и ожидается мороз.

Первый заключенный – Руслан Шевченко, 37 лет. На его счету 6 судимостей за кражи и грабеж с 2006 года. Ранее его приговаривали к трем условным срокам и один раз отпустили по амнистии.

В 2018 году Шевченко получил 4 года за кражу и 2 года находился в Казанковской колонии. Его родственники живут в Вознесенске.

Приметы: рост – 183 см, худощавый, волосы с проседью, глаза карие, нос крупный, предплечья и частично кисти рук покрыты татуировками – череп, карты, корона.

Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку.

Второй заключенный – Сергей Бойков, 32 года. Первую из 9 судимостей получил в 12 лет за хулиганство – 1 год тюрьмы с отсрочкой.

В 16 лет был осужден за кражу (условный срок), грабеж, нарушение правил административного надзора, разбой. Ранее вышел условно-досрочно, в 2018 году его тюремный срок сократили из-за "закона Савченко".

В Казанковской колонии он с 2019 года отбывает 3-годичное заключение за кражу и подделку документов.

Приметы: рост 189 см, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, темную кепку, на кистях рук татуировки.

Людей, которые располагают информацией о беглецах, просят сообщить по телефонам: 096-818-23-55, 093-835-89-60, 096-973-16-86, 097-919-35-75.

Как сообщали "Подробности", 11 января из Новобугского исправительного центра в Николаевской области сбежал 49-летний рецидивист с 11 судимостями Сергей Ковин.

По материалам: Подробности