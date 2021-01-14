В Украине стремительно растет число зараженных COVID

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Среди заболевших 233 ребенка и 345 медработников. Выздоровели 10 192 пациента, умерли – 162.

Всего за вчера было проведено 54 265 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916.

С начала пандемии в Украине COVID подтвердили у 1 миллиона 138 тысяч 764 человек, выздоровели – 837 063, скончались – 20 376. Активными больными остаются 301 701 пациент.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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По материалам: Подробности