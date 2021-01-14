Общество
В Саудовской Аравии, Йемене и Марокко выпал снег
Снегопад врегионе Асир Саудовской Аравии накрыл белым покрывалом горы ипустыни. Местные жители ииностранцы стекаются наравнины, чтобы насладиться этим зрелищем, сообщает The News.
Прошло полвека стех пор, как температура врайоне Асир опускалась донуля: столбики термометров показывают около −2°С.Однако жители Саудовской Аравии итуристы выражают радость иудивление из-за снегопада.
Редкий снегопад 11января также обрушился намухафазу Саада насеверо-западе Йемена.
Сильные снегопады прошли внескольких районах Марокко. Вовторник, 12января, главным управлением метеорологии местами было зарегистрировано до80-90см снега.
По материалам: Gismeteo