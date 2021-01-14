В Польше будут выдавать “паспорта вакцинации”: названы преимущества

В Польше вакцинированным от коронавируса людям после введения второй дозы препарата будут выдавать "паспорта вакцинации". Соответствующее предложение включили в национальную программу иммунизации страны.

Об этом заявила замминистра здравоохранения Польши Анна Голавская, передает Euractiv.

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Подтверждение о вакцинации поступит в виде QR-кода, который можно скачать из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также можно будет распечатать документ в пункте вакцинации.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, который будет подтверждать, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", – подчеркнула Голавская.

Отмечается, что люди, которые вакцинируются от коронавируса, смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования. Кроме того, им не придется проходить карантин в случае контакта с человеком, заболевшим COVID-19.

Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

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По материалам: Подробности