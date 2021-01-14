Старый Новый год: что обязательно нужно сделать 14 января
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Сегодня в ночь с 13 на 14 января отмечается праздник – Старый Новый год.
Традиция праздновать Старый Новый год в Украине происходит от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Таким образом Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января.
Что обязательно нужно сделать на Старый Новый год 14 января
- На ужин, как и на Сочельник, принято собираться всей семьей. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой.
- После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить извинения за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.
- Чтобы 2021 год был удачным и прибыльным – 13 января нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее и интереснее будет начинка, тем большего финансового благополучия стоит ожидать.
- 14 января обычно принято посевать и щедровать (можно также девушкам), ходить в гости к соседям и родственникам.
- Добрым признаком было, если первым в дом заходил молодой человек из уважаемой многодетной семьи.
- Утром 14 января молодежь шла на перекресток сжигать "Дидуха", – снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечисти.
На Старый Новый год есть немало запретов и примет. Что нельзя делать 14 января, читайте тут.
А еще 14 января отмечается Васильев день. Говорят, если на Василия туман – к урожаю.
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По материалам: Подробности