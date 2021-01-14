Приметы на Крещение: что нельзя делать 19 января

Крещение — это важный православный праздник, время, когда верующие соблюдают церковные предписания. В этот день многие вспоминают о приметах, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу.

Что можно делать на Крещение 19 января

В день праздника по традиции верующие ходят на торжественные службы, посвященные празднику, возносят молитвы Высшим Силам и просят прощения за неблаговидное поведение.

В день праздника принято набирать крещенскую воду, которая хранится в течение года и обладает уникальными целебными свойствами.

На Крещение принято устраивать семейный обед, за которым также возносят молитвы. Праздничная трапеза, как правило, скромная, и верующие исключают продукты животного происхождения,

Еще одна традиция — освящение жилища святой водой, набранной в источнике или в церкви после службы. Такой обряд помогает очистить дом от негативной энергетики и защитить домочадцев от любого зла.

Крещение считается семейным праздником, и 19 января священнослужители призывают всех без исключения провести время в кругу семьи, созвониться с родственниками, живущими далеко, попросить друг у друга прощения за неблаговидные поступки.

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Что нельзя делать на Крещение 19 января

На Крещение нельзя злиться и ругаться. В этот день лучше промолчать, чем сказать что-то необдуманное и обидное.

В день праздника принято держать пост.

Праздничный день — не время для шумных вечеринок, и священнослужители рекомендуют отказаться от увеселительных мероприятий в пользу скромному празднованию в кругу семьи.

В день праздника не следует заниматься домашними делами. Все домашние обязанности стараются выполнить заранее, чтобы посвятить время молитвам и духовному росту.

Крещение — время, когда нельзя отказывать ближним, если те нуждаются в помощи. Добрые деяния возвращаются сторицей, поэтому так важно откликаться на просьбы.

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По материалам: Подробности