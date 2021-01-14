Погода в Украине 15 января: морозно, ожидается снег
Впятницу, 15января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдет снег, вотдельных районах наюге прогнозируется кратковременный дождь смокрым снегом, наотдельных участках дорог постране сохранится гололедица.
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Вюжных областях будет наблюдаться туман, местами видимость снизится до40-100м.
Ветер северо-западный, 4-13м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −15…−9 °С, днем температура воздуха составит −8…−4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −14…−10 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −8…−3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−9…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до−3…−2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −10…−7 °С, днем воздух прогреется до−4…0 °С.
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По материалам: Gismeteo