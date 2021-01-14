Общество

По Украине ударят 20-градусные морозы

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По Украине ударят 20-градусные морозы

В пятницу, 15 января, воздушная масса арктического происхождения обусловит в Украине настоящие морозы, рассказала синоптик Наталья Диденко. Как подчеркнула она в Facebook, ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5 -12 градусов.

По ее прогнозу, холоднее всего будет в северной части Украины, на Востоке ожидается -3 -7 градусов, в южной части 1-4 градуса мороза.

"Столбики термометров будут колебаться в пределах -4 -11 градусов, на юге еще задержатся выше градуса, 0, -3. На дорогах гололедица", – пишет она.

По прогнозу синоптика, снег ожидается небольшой, максимум умеренный.

"В дальнейшем, до конца недели, похолодание усилится до ночных -15 -23 градусов, днем ​​ожидается -10 -15 градусов", – не исключила она.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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