Мировой океан нагрелся до рекордно высокого уровня за 65 лет

Температура океана в2020 году установила новые рекорды. Исследование, проведенное учеными Международного центра наук оклимате иокружающей среде Института физики атмосферы Китайской академии наук (CAS), подтвердило, что вокеанах планеты отповерхности доглубины 2тыс.мустановилась самая высокая температура с1955года, сообщает Phys.org.

©Shaoqing Wang

Более 90% тепла, вызванного человеческой деятельностью иизменением климата, поглощается океанами. Потепление океана является индикатором глобального потепления. Человечеству предстоит привыкнуть иадаптироваться кнеизбежным последствиям нарастающего потепления, считают эксперты.

Ученые оценили температуру исоленость океанов наразличной глубине вразные годы. Было установлено, что в2020 году верхние 2км мирового океана поглотили на20зеттаджоулей больше, чем в2019году. Такое количество тепла моглобы вскипятить 1,3 млрд чайников по1,5л воды. Океан некипит лишь потому, что оногромен.

Еще один эффект потепления— расслоение океана, когда водних его частях вода становится почти пресной, авдругих— избыточно соленой. Эти изменения вредят экосистемам океана.

Более теплая атмосфера способствует интенсивным дождям вовремя штормов, увеличивая риск наводнений.

Как сообщалось ранее, гигантская атмосферная река обрушила осадки иветер на2штата США.

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По материалам: Gismeteo