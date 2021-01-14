Общество

Киевлян предупреждают о снегопаде и сильном похолодании

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ВКиеве ожидается ухудшение погодных условий: вближайшие два дня встолице пройдет снег, днем 14января— сильный снег, атакже значительное снижение температуры, сообщает пресс-служба КГГА.

Киевлян предупреждают о снегопаде и сильном похолодании

©delo.ua

Так, днем 14января столбики термометров опустятся до−4°С, авночь на15января ударит мороз до−11°С. Втечение 16-18 января днем прогнозируется до−15°C, ночью до−20°C.

Власти города отмечают, что дорожно-эксплуатационные предприятия КК«Киевавтодор» готовы кухудшению погодных условий— всего 544 единицы спецтехники.

Впервую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие избрусчатки, мосты ипутепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль ипесчано-соляную смесь.

Водителей призывают быть осторожными надорогах.

Киевлян предупреждают о снегопаде и сильном похолодании

©kievcity.gov.ua

По материалам: Gismeteo

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