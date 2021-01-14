Киевлян предупреждают о снегопаде и сильном похолодании

В Украине стремительно растет число зараженных COVID

Старый Новый год: что обязательно нужно сделать 14 января

Второй побег за сутки: из колонии под Николаевом сбежали рецидивисты (фото)

Украину накроет снег: погода на 14 января

Дональду Трампу объявили импичмент

Папа Римский вакцинировался от коронавируса

Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

14 января в горах Закарпатской области объявлена значительная снеголавинная опасность

В Туркменистане хлеб продают только тем, кто оплатил коммуналку