Киевлян предупреждают о снегопаде и сильном похолодании
ВКиеве ожидается ухудшение погодных условий: вближайшие два дня встолице пройдет снег, днем 14января— сильный снег, атакже значительное снижение температуры, сообщает пресс-служба КГГА.
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Так, днем 14января столбики термометров опустятся до−4°С, авночь на15января ударит мороз до−11°С. Втечение 16-18 января днем прогнозируется до−15°C, ночью до−20°C.
Власти города отмечают, что дорожно-эксплуатационные предприятия КК«Киевавтодор» готовы кухудшению погодных условий— всего 544 единицы спецтехники.
Впервую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие избрусчатки, мосты ипутепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль ипесчано-соляную смесь.
Водителей призывают быть осторожными надорогах.
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По материалам: Gismeteo