Для украинцев открыты 83 страны – Кулеба

По состоянию на четверг, 14 января, для граждан Украины открыты границы 83 стран мира. По сравнению с концом 2020 года, этот список расширился примерно на 20 стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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Он отметил, что при этом в связи с пандемией коронавируса в мире путешественникам необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.

"Сейчас в мире 83 страны, куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран. Министерство иностранных дел и в дальнейшем будет работать, чтобы, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать", – сказал глава МИД.

Полный список стран, которые открыты для путешественников из Украины, доступен на сайте МИД.

Ранее в МИД рассказали, когда ЕС откроет границы для Украины.

Также мы писали о том, что Япония закрывает границы. Исключение будет действовать для жителей Японии, которые возвращаются из-за рубежа. Также иностранцы, которые живут в Японии и возвращаются из поездок за границу, должны будут по приезду отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

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По материалам: Подробности