Украину “накроет” снежный циклон: погода на 13 января

В западных и центральных областях в среду днем температура воздуха составит до 1 градуса тепла. По прогнозу, ожидается небольшой снег.

В северных областях – малооблачно, ожидается снег. 13 января температура воздуха днем составит до 2 градусов ниже нуля. Ночью мороз до -4 по Цельсию.

В восточных регионах мокрый снег. Столбики термометров днем опустятся от -2 до -5 градусов, ночью – до 7 градусов ниже нуля.

На юге днем температура составит до +1 градуса, ночная температура в пределах – 2-4 ниже нуля. По прогнозу, дожди с мокрым снегом.

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Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности