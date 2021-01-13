Общество

Украину “накроет” снежный циклон: погода на 13 января

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Украину "накроет" снежный циклон: погода на 13 января

В западных и центральных областях в среду днем температура воздуха составит до 1 градуса тепла. По прогнозу, ожидается небольшой снег.

В северных областях – малооблачно, ожидается снег. 13 января температура воздуха днем составит до 2 градусов ниже нуля. Ночью мороз до -4 по Цельсию.

В восточных регионах мокрый снег. Столбики термометров днем опустятся от -2 до -5 градусов, ночью – до 7 градусов ниже нуля.

На юге днем температура составит до +1 градуса, ночная температура в пределах – 2-4 ниже нуля. По прогнозу, дожди с мокрым снегом.

Также узнайте, что ждет вас с 11 по 17 января в гороскопе для каждого знака зодиака. 

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Intel 11-го поколения и 5G: HP представила новые ноутбуки

1 час ago

Разумков обсудил с Санду борьбу с коррупцией и Донбасс

2 часа ago

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

2 часа ago

Курс валют на вечер 12 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button