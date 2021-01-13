Приметы на 14 января: что нельзя делать на Старый Новый год
Ежегодно 14 января празднуется Старый Новый год, Васильев день, а также Обрезание Господне.
Праздник Старый Новый год возник в результате смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей мы отмечаем два "Новых года" – по старому и новому стилю. Для многих верующих Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
А еще 14 января – Васильев день. Этот православный праздник отмечается в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. В четвертом веке он был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.
Традиции 14 января на Старый Новый год
По народной традиции в этот день хозяйки готовили щедрую кутью, которую, в отличие от постной, заправляют мясом и салом. Миску с кутьей ставили в угол, где стоят иконы. Также хозяйки подавали к столу самые лучшие и вкусные угощения. Главным блюдом на праздничном столе считался жареный поросенок – символ плодовитости скота и плодородия земли.
Что нельзя делать 14 января на Старый Новый год
- В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом, поскольку как встретишь Новый год, так его и проведешь.
- Также считалось, что не следует в этот день произносить слово "тринадцать" и давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь.
- Кроме того, в старый Новый год, 14 января, нельзя считать мелочь, иначе весь год будете лить слезы. Также не стоит выносить мусор, а то счастье из дома вынесешь.
- Считается, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.
Приметы на 14 января на Старый Новый год
- Если человек родился в Васильев день, то, согласно поверьям, он будет очень богатым. В качестве оберега ему рекомендуется носить яшму.
- Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.
- На Василия туман – к урожаю.
- Если 14 января много пушистого инея на деревьях, год будет богат на мед.
- Метель в Васильев вечер предвещает большой урожай орехов.
Гадания на Старый Новый год 14 января
На старый Новый год выпадает на время Святок (они начались в Рождество и продлятся вплоть до Крещения), а потому в этот день совершались разного рода гадания. В основном на суженого, благополучие и на будущее.
Так, на Старый Новый год можно заморозить в ложке воду и смотреть: если будут пузырьки, то это хороший знак. Он предвещает долгую счастливую жизнь. Ямка во льду – к горю и бедам.
Еще можно растопить кусочек свечи (часто для этого используют церковные свечи) в пламени другой, можно в обыкновенной столовой ложке. Расплавленный воск выливают в заранее подготовленную чашку с водой. Когда он застынет, нужно тщательно рассмотреть полученную фигурку. Если она округлая – это хороший знак. Человеку будет везти. Если много "острых" элементов, значит, у него есть враги и завистники.
- Воск нитями – к путешествиям или дороге.
- Воск скручивается круглыми каплями-монетками – год будет прибыльным.
- Воск образует крест – к болезням, которые коснутся вас или ваших близких.
- Получается лицо – возможен брак или появится жених.
- Звездочки – к успехам или удачам.
- Месяц – к размышлениям и ожиданиям.
Также предлагаем вам узнать, что нужно делать на Васильев день 14 января.
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По материалам: Подробности