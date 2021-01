Бабочки стремительно вымирают: популяция в Европе сократилась на 40%

Популяция 17 самых распространенных видов бабочек в Европе с 1990 года уменьшилась на 39%. К такому выводу пришли специалисты Европейской организации по сохранению бабочек (Butterfly Conservation Europe).

Результаты их исследований опубликованы в научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) – официальном издании Национальной академии наук США.

Энтомологи изучили популяциями бабочек в Нидерландах и Великобритании. Оказалось, что в Голландии численность этих насекомых с 1990 года уменьшилась на 50%. При этом популяция 25 видов сократилась, 16 – увеличилась, а еще 9 не изменилось.

В Соединенным Королевстве популяция бабочек с 1976 года сократилась на 50%. Однако ситуация также неоднозначная: около 30% видов расширили ареал, также увеличилась численность представителей многих видов.

Согласно другому исследованию популяция бабочек на Туманном Альбионе с 1969 года сократилась на 31%.

Исследование в Германии показало, что за последние четыре десятилетия популяции насекомых (жуки, стрекозы, кузнечики и бабочки) сократились на 45%. При этом биомасса летающих насекомых упала на 76% за 27 лет.

Специалисты пришли к выводу, что причинами уменьшения популяции бабочек во всем мире стало сокращение ареала их естественного обитания из-за развития сельского хозяйства, загрязнение химикатами воздуха и почвы, а также изменение климата.

Биологи констатируют, что стремительное развитие сельского хозяйства приводят к кризису биоразнообразия и вымиранию многих видов членистоногих.

Недавний метаанализ, основанный на 166 исследованиях, каждое из которых длилось 10 или более лет с 1925 по 2018 год в 41 стране, выявил сокращение численности наземных насекомых на 8,81% за десятилетие.

Удивительно, но при этом популяция пресноводных насекомых каждые 10 лет увеличивается на 11,33%.

Несмотря на ощущение, что надвигается что-то зловещее, энтомологи не имеют четких и исчерпывающих данных о численности насекомых и изменении их количества. На данный момент описан миллион видов и, вероятно, еще 4,5 миллиона еще предстоит открыть.

По материалам: Подробности