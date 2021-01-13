14 января в Украине местами пройдет снег, ночью похолодает до −11 °С
Вчетверг, 14января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных изападных областях пройдет снег, вцентральных частях страны ожидаются кратковременные дожди смокрым снегом.
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Набольшей части территории Украины надорогах удержится гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 3-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −10…−6 °С, днем температура воздуха составит −5…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −9…−4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −2…+1 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−11…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до−3…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −7…−3 °С, днем воздух прогреется до−1…+3 °С.
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По материалам: Gismeteo