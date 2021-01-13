Общество
14 января в горах Закарпатской области объявлена значительная снеголавинная опасность
Вчетверг, 14января, навысокогорье Закарпатской области всвязи соснегопадами иметелями ожидается значительная снеголавинная опасность IIIстепени.
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.
Перед тем, как выдвинуться вгорный район, следует проинформировать других людей отом, куда высобираетесь икогда выпланируете добраться доцели. Сверьтесь спрогнозом погоды втой местности, куда выидете или едете, атакже вблизлежащих районах. Помните, что погодные условия ввысокогорье могут резко ухудшиться.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo