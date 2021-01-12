Общество

“Он был великолепен”: Илон Маск восторженно написал об украинце (фото)

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"Он был великолепен": Илон Маск восторженно написал об украинце (фото)

Основатель технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост "Роскосмоса" в Twitter о 114-м дне рождения советского конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Королева.

"Он был великолепен", – написал американский миллиардер по-русски.

"Он был великолепен": Илон Маск восторженно написал об украинце (фото)

Один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, конструктор Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Свой первый проект летательного аппарата – "безмоторный самолет К5" – создал в 17 лет. 

Академик Королев считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

В 1938 году Сергей Королев был необоснованно репрессирован и осужден на 10 лет. Срок впоследствии сократили, ученый досрочно вышел на свободу в 1944 году и продолжил заниматься космическими разработками. В 1966 году он умер.

"Он был великолепен": Илон Маск восторженно написал об украинце (фото)

Как сообщали "Подробности", в июле 2020 года Илон Маск, который на днях потерял звание самого богатого человека в мире ($176 млрд по данным Forbes – ред.), пообщался с семьей академика Сергея Королева.

По материалам: Подробности

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