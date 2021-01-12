На Украину надвигаются снегопады и морозы до −21 °С
13января навостоке страны, атакже вСумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской иЗапорожской областях ожидается значительный снег (высота снежного покрова составит 5-15см), порывы ветра до15-20м/с, метели, гололедица надорогах, вХерсонской, Запорожской, Донецкой иЛуганской областях— налипание мокрого снега, гололед. Объявлен первый уровень опасности, «желтый»).
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15-16 января вУкраине ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−12 °С, местами всеверных областях до−21°С, днем до−16…−10 °С. 17-18 января холодная погода сохранится.
ВКиеве 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−13 °С, днем до−15…−11 °С, 17-18 января холодная погода сохранится.
ВКиевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до−18…−13 °С, местами до−21°С, днем до−16…−11 °С, 17-18 января холодная погода сохранится.
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По материалам: Gismeteo