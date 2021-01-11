В Греции посреди зимы установилась аномальная жара

Грецию накрыла редкая январская волна тепла. Люди спасались отжары ввоскресенье напляжах ивобщественных парках, сообщает Reuters.

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Жители Афин, где температура достигала +23°С, бездельничали напеске, купались вморе игуляли понабережной, втовремя как полиция патрулировала город, чтобы контролировать толпу вусловиях пандемии коронавируса.

Поданным Национальной обсерватории Афин, запоследние 50лет такие высокие температуры вянваре наблюдались только дважды: в1987 и2010годах.

Местные жители отмечают, что «это ненормально, впрошлом году было холодно, носдругой стороны это помогает, потому что люди заперты дома ихотят пойти куда-нибудь, чтобы выпустить пар».

После поступления горячих воздушных масс изафриканского континента местами температура достигла +31°С.Обычно вянваре температура колеблется отминусовых значений до+5или максимум до+10°Свприбрежных регионах.

Метеорологи заявили, что теплый фронт, прибывший всубботу, как ожидается, отступит вближайшие несколько дней.

Тем временем вдругих частях Европы наблюдаются экстремальные холода.

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По материалам: Gismeteo