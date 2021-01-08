Под Хмельницком женщина убила мужа и инсценировала самоубийство

В среду, 6 января, в Хмельницкой области женщина заколола гражданского мужа ножом и пыталась выдать его смерть за самоубийство. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Жительница Красилова сама позвонила на "102" и сообщила, что ее гражданский муж покончил жизнь самоубийством – ударил себя ножом в сердце.

"Безутешная вдова" рассказала, что недавно погибший перенес хирургическую операцию, после которой постоянно находился в депрессии и время от времени высказывал суицидальные мысли.

Следователи и судмедэксперт, которые прибыли на место преступления, сразу заподозрили неладное. Версию о самоубийстве опровергали признаки насильственной смерти на теле покойного.

Следователи тщательно исследовали место происшествия и выяснили истинные обстоятельства трагедии. Как оказалось, в Сочельник сожители вдвоем распивали алкогольные напитки. В ходе праздничного застолья между ними возникла ссора.

В ходе конфликта 35-летняя женщина кухонным ножом ударила 38-летнего сожителя в левую часть грудной клетки. От полученного проникающего ранения мужчина скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Женщине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, под Черниговом жена убила мужа и инсценировала его исчезновение. Избавляться от трупа и улик матери помогал младший сын.

По материалам: Подробности