В Донецке прошло странное событие по случаю дня рождения Путина: СМИ

В оккупированном Донецке 7 октября, в день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина, прошла показательная акция с элементами пропаганды.

Об этом сообщают «Центральные новости».

На одной из центральных улиц города две женщины вышли с плакатом с надписью “Посигналь, если любишь Путина”. Видео происшествия распространяют местные пророссийские паблики в социальных сетях.

На обнародованных кадрах слышно, как проезжающие мимо автомобили сигналят, реагируя на призыв. Комментаторы в местных группах отмечают, что инициатива стремилась создать видимость массовой поддержки российского руководителя среди жителей оккупированного города.

Однако часть пользователей предполагает, что большинство сигналов могли являться реакцией на самую необычную ситуацию, а не выражением лояльности.

Аналитики отмечают, что подобные акции типичны для информационной кампании, которую Россия систематически ведет на временно оккупированных территориях.

Ее цель — демонстрировать «единство» населения с российским политическим курсом, невзирая на реальные настроения местных жителей. По оценкам украинских медиаэкспертов, такие действия призваны поддержать иллюзию стабильности и народной любви к российскому лидеру в информационном пространстве.

День рождения Владимира Путина отмечался в тени обострения международной изоляции России и усиления санкционного давления.

Между тем, во временно оккупированных регионах продолжают организовывать подобные пропагандистские мероприятия, призванные демонстрировать якобы положительное отношение к российской власти среди местного населения. Эксперты считают, что такие действия имеют скорее символическое, чем реальное влияние, ведь отражают искусственную публичную лояльность в среде, где свободное выражение позиции фактически невозможно.

