Украина и США вышли на уровень реального союзничества – Зеленский

22.12.2022 01:40

Укринформ

Украина и Соединенные Штаты Америки за время с начала полномасштабного вторжения россии вышли на новый этап отношений – уровень реального союзничества.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне, сообщает корреспондент Укринформа.

"За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап в наших отношениях – Украины и США – мы вышли на уровень реального союзничества, которое на сто процентов наполнено реальным содержанием. Я сегодня это почувствовал на всех моих встречах, во всех наших переговорах", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что приехал в США, чтобы передать слова благодарности от украинского народа всем американцам, народу, который делает так много для Украины.

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Также он поблагодарил Президента Байдена за искреннюю поддержку и понимание Украины, а также за посторойку и поддержание международной коалиции для усиления международного правопорядка.

"Я благодарен президенту Байдену за его личные усилия, очень целеустремленные, мудрые шаги, объединяющие мировое сообщество – в частности, Глобальный Юг. Когда все страны мира занимают четкую позицию в защиту международного права, на мирное сотрудничество и взаимопонимание, это полезно для всех стран – для Украины, для Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.

Президент также благодарен Конгрессу США за двухпалатную и двухпартийную поддержку.

В то же время глава государства проинформировал, что важной частью его беседы с президентом США была координация дальнейших стратегических шагов.

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"Я знаю, что Американское лидерство останется крепким и глобально ощутимым. Соединенные Штаты будут стоять на защите наших общих ценностей, ценностей свободы. И я верю, что – несмотря на какие-либо персональные изменения в составе Конгресса – двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться. Спасибо всем, кто работает ради этого", – подчеркнул Президент.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, где уже провел встречу с американским лидером. Также запланировано выступление Зеленского в Конгрессе США.

По материалам: Укринформ