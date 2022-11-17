США в ООН: Трагедии в Польше не произошло бы, если бы россия не вторглась в Украину

США в ООН: Трагедии в Польше не произошло бы, если бы россия не вторглась в Украину

16.11.2022 23:07

Укринформ

Расследование взрыва ракеты в Польше продолжает устанавливать факты, однако сейчас ясно то, что этого не произошло бы, если бы российская федерация не развязала необъявленную войну против Украины.

С таким заявлением выступила в среду во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Пока нам неизвестны все факты. Однако мы знаем одно: эта трагедия никогда не произошла бы, если бы не было никому ненужного вторжения россии в Украину, а также недавних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", — сказала представитель Соединенных Штатов.

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Она отметила, что США предложили полную поддержку и помощь в расследовании Польши для установления того, что именно произошло.

Томас Гринфилд также подчеркнула, что Устав ООН четко определяет: Украина имеет полное право оборонять собственную территорию от подобных атак, а также защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

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Кроме того, глава миссии США признала, что, по сути, последняя ракетная атака рф по Украине стала одним из самых масштабных ударов с начала войны. Она напомнила, что сейчас миллионы украинцев находятся без тепла и электроэнергии.

"Это преднамеренная тактика путина. Очевидно, он решил, что если не может захватить силой Украину, он попытается заморозить эту страну, чтобы добиться ее покорения", — подчеркнула глава миссии США при ООН.

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Она также заявила полную солидарность США с украинским народом.

Как сообщал Укринформ, в среду Совет Безопасности ООН проводит встречу на фоне последней массированной ракетной атаки по украинским мирным городам.

По материалам: Укринформ