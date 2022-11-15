россия затягивала вывод войск из Херсона до выборов в парламент США — СМИ

россия затягивала вывод войск из Херсона до выборов в парламент США — СМИ

15.11.2022 16:15

Укринформ

россия, вероятно, медлила с объявлением о выводе войск из Херсона, чтобы не дать дополнительных козырей партии действующего президента Джо Байдена накануне промежуточных выборов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные четырех человек, знакомых с разведданными американской разведки, передает Укринформ.

Отмечается, что по данным одного из представителей разведки, высокопоставленные российские чиновники обсуждали промежуточные выборы Соединенных Штатов как фактор при обсуждении сроков объявления о выводе своих войск из Херсона.

Второе лицо, знакомое с данными разведки, сказало CNN, что ожидание выборов в США всегда было «заранее спланированным условием» выхода россии из Херсона.

В то же время источники отмечают, что россия, вероятно, неправильно рассчитала влияние такого объявления на выборы.

«Я сомневаюсь, что американцы действительно заметили бы это», — сказал другой источник, знакомый с западной разведкой.

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CNN отмечает, что на прошлой неделе президент Байден намекнул, что США считают, что момент оглашения россией о выводе своих войск из Херсона был чем-то большим, чем простой случайностью.

«Я считаю интересным, что они ждали выборов, чтобы объявить решение, о котором мы знали в течение некоторого времени. И это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы», – сказал Байден на пресс-конференции в прошлую среду.

Как сообщал Укринформ, в Министерстве обороны США заявили, что после отступления из Херсона российская федерация не планирует добровольно оставлять остальные оккупированные ею территории Украины, поэтому Вооруженным силам Украины придется возвращать эти территории в тяжелых боях.

По материалам: Укринформ