Политика
В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона
В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона
02.11.2022 18:14
Укринформ
В Верховной Раде зарегистрировано заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова об отставке.
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.
«В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины», – написал Мельничук.
Как сообщалось, парламент назначил Чернышова министром развития громад и территорий Украины 4 марта 2020 года.
По материалам: Укринформ