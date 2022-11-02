Политика

В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона

В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона

02.11.2022 18:14

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрировано заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова об отставке.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.

«В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины», – написал Мельничук.

Как сообщалось, парламент назначил Чернышова министром развития громад и территорий Украины 4 марта 2020 года.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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