В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона

В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с поста главы Минрегиона

02.11.2022 18:14

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрировано заявление министра развития громад и территорий Алексея Чернышова об отставке.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.

«В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины», – написал Мельничук.

Как сообщалось, парламент назначил Чернышова министром развития громад и территорий Украины 4 марта 2020 года.

По материалам: Укринформ