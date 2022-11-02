В ОП призывают прекратить предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию

В ОП призывают прекратить предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию

02.11.2022 21:53

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призвал прекратить предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию.

Как сообщает Укринформ, об этом Подоляк написал в Твиттере.

“Когда кто-то говорит о “дипломатическом урегулировании”, он действительно предлагает Украине выполнить ультиматум россии: отдать территории, признать поражение. Украинский народ никогда на это не согласится. Поэтому просьба: прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию”, — написал Подоляк.

Коли хтось говорить про «дипломатичне врегулювання», він насправді пропонує Україні виконати ультиматум Росії: віддати території, визнати поразку. Український народ на це ніколи не погодиться. Тому прохання: припиніть пропонувати Україні капітуляцію, замасковану під дипломатію.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 2, 2022

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Как сообщал Укринформ, в конце октября советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что российская федерация пытается заставить партнеров Украины оказывать давление на Президента Владимира Зеленского для принятия ультиматума рф за столом переговоров и замораживания войны с последующей подготовкой российских сил для нового вторжения.

По материалам: Укринформ